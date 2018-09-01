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«Побег» премьер-министра ЛНР вызвал недоумение
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В ЛНР удивились сообщениям о бегстве премьер-министра 

Lenta.ru 24 минуты назад
Пресс-служба Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) опровергла информацию об отъезде главы совета Сергея Козлова, опубликованную в его Facebook. Об этом сообщает РИА Новости
«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Любая информация, размещенная в социальных сетях от его имени, не соответствует действительности», — сказали там.
В пресс-службе подчеркнули, что фейковые аккаунты представителей власти и ведомств республики создают спецслужбы Украины.
>> Премьер-министр ЛНР сбежал после убийства Захарченко
При этом в августе «Луганский независимый ресурс» писал о том, что Козлов зарегистрировал аккаунт в Facebook и делает там репосты новостей из официальных пресс-служб. Также страницу в социальной сети завел и исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, писал портал.
Сообщение об отъезде Козлова появилось после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Он погиб 31 августа после взрыва в кафе «Сепар» в Донецке на поминках российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Известно, что взрывчатку заложили накануне. Задержанные по подозрению в причастности к преступлению признались, что имела место диверсия со стороны Киева. В Службе безопасности Украины предполагают, что к покушению причастны российские спецслужбы.
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