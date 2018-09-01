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В ДНР рассказали подробности взрыва в кафе «Сепар»
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В ДНР рассказали подробности взрыва в кафе «Сепар» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного внутри кафе в Донецке, заявил журналистам его советник Александр Козаков.
"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем ещё один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", — сказал он.
Козаков отметил, что взрывное устройство могло быть установлено в четверг вечером. По его мнению, к теракту могут быть причастны люди, готовившие покушения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола" и Михаила Толстых с позывным "Гиви".
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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