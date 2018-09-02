Огромный «корабль-призрак» причалил к берегам Мьянмы

На борту судна не обнаружили ни членов экипажа, ни груза.

«Корабль-призрак» без экипажа на борту сел на мель в нескольких километрах от южного побережья Мьянмы . Судно было обнаружено местными рыбаками.

Сухогруз Sam Ratulangi PB 1600 имеет водоизмещение 26,5 тысячи тонн, а его длина составляет 177 метров. Рыбаки, обнаружившие корабль, поднялись на его борт, однако не нашли там ни членов экипажа, ни груза.

«Неясно, каким образом столь крупное судно оказалось в наших водах. Власти присмотрят за кораблем», — приводит RT слова местного депутата Не Уин Янгона.

Последний раз корабль был замечен в 2009 году возле побережья Тайваня под индонезийским флагом. Местные власти уверены, что экипаж покинул судно недавно. Сейчас устанавливаются лица, которым принадлежит Sam Ratulangi PB 1600.