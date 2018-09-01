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В ДНР назначили врио главнокомандующего
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В ДНР назначили врио главнокомандующего 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обязанности верховного главнокомандующего в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет исполнять и.о. главы ДНР Трапезников, заявил в субботу журналистам министр обороны Владимир Кононов.
"Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова", — сказал Кононов.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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