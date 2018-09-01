Премьер-министр ЛНР сбежал после убийства Захарченко

После гибели в результате взрыва главы ДНР Александра Захарченко и. о. главы соседней ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится занимать свою должность и намерен сражаться за Донбасс до конца, тогда как глава Совета министров Сергей Козлов предпочел покинуть республику.
«Я не боюсь, потому, что мой выбор сделан. Назад движения нет, движение только вперед. За «русский мир», за наш Донбасс мы будем, как говорится, сражаться до конца, до последней капли крови», — цитирует РИА ФАН заявление Пасечника журналистам.
Пасечник принял участие в панихиде по Захарченко и объявил в Луганской республике трехдневный траур.
В то же время глава Совета министров (премьер-министр) ЛНР Сергей Козлов счел за лучшее покинуть республику из соображений безопасности.
«В связи со сложившейся обстановкой, в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики», — написал он на своей странице в Facebook (в настоящее время запись удалена).