Премьер-министр ЛНР сбежал после убийства Захарченко

Глава ЛНР пообещал сражаться до конца, а премьер-министр бежал

«Я не боюсь, потому, что мой выбор сделан. Назад движения нет, движение только вперед. За «русский мир», за наш Донбасс мы будем, как говорится, сражаться до конца, до последней капли крови», — цитирует РИА ФАН заявление Пасечника журналистам.

Пасечник принял участие в панихиде по Захарченко и объявил в Луганской республике трехдневный траур.

В то же время глава Совета министров (премьер-министр) ЛНР Сергей Козлов счел за лучшее покинуть республику из соображений безопасности.