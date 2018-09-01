Пешие прогулки помогли ветерану найти $50 тысяч на лечение

Пешие прогулки помогли ветерану найти 50 тысяч долларов на лечение жены

98-летний ветеран Корейской войны Лютер Янгер ежедневно проходит 12 миль чтобы навестить в больнице Рочестера (штат Нью-Йорк) свою больную жену. Об этом сообщает Fox News в субботу, 1 сентября.

В 2009 году у женщины был диагностирован рак мозга, позже ее парализовало. «Я никто без моей жены. (…) Я не могу видеть ее там в таком состоянии», — признается пожилой ветеран. Пара состоит в браке уже более 40 лет.

«Я могу его отвести в больницу, но он не хочет ждать. Он нетерпеливый», — рассказала их дочь изданию Yahoo Lifestly. Она же создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы покрыть затраты на лечение матери.

После того, как история пары привлекла внимание прессы и пользователей соцсетей, семье удалось собрать уже 50 тысяч долларов. Все лечение оценивается в 65 тысяч долларов.