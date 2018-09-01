Ещё
Пешие прогулки помогли ветерану найти $50 тысяч на лечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пешие прогулки помогли ветерану найти 50 тысяч долларов на лечение жены 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lutheta Younger
98-летний ветеран Корейской войны Лютер Янгер ежедневно проходит 12 миль чтобы навестить в больнице Рочестера (штат Нью-Йорк) свою больную жену. Об этом сообщает Fox News в субботу, 1 сентября.
В 2009 году у женщины был диагностирован рак мозга, позже ее парализовало. «Я никто без моей жены. (…) Я не могу видеть ее там в таком состоянии», — признается пожилой ветеран. Пара состоит в браке уже более 40 лет.
«Я могу его отвести в больницу, но он не хочет ждать. Он нетерпеливый», — рассказала их дочь изданию Yahoo Lifestly. Она же создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы покрыть затраты на лечение матери.
После того, как история пары привлекла внимание прессы и пользователей соцсетей, семье удалось собрать уже 50 тысяч долларов. Все лечение оценивается в 65 тысяч долларов.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко372
Назван инициатор убийства Захарченко540
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1413
В ДНР захотели примкнуть «к большой России»200
«За глупость снова заплатит население»65
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение