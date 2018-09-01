«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»

В ДНР назвали организатора убийства Захарченко

В ДНР рассказали о результатах допроса подозреваемых в причастности к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко . Задержанные признались, что взрыв был организован сотрудниками Сил специальных операций Украины . Также днем 1 сентября в командовании ДНР сообщили, что украинская армия после ликвидации Захарченко начала активную подготовку к наступлению в Донбассе.

Организаторами убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко были сотрудники Сил специальных операций Украины — об этом рассказал советник лидера ДНР Александр Казаков со ссылкой на результаты допроса подозреваемых.

«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков, подчеркнув, что сами задержанные дали признательные показания.

Также в субботу 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко приведет к повышению напряженности в регионе, передает ФАН.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе. Данный инцидент не способствует к формированию условий для реализации минских договоренностей», — указал представитель Кремля, назвав произошедшее «провокацией».

При этом и.о. главы МИД самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего пояснил, что со стороны ополченцев выполнение минских соглашений по-прежнему остается безусловным несмотря на то, что визировал договоренности именно Захарченко.

«Обязательства свои он давал не как Александр Владимирович Захарченко, а он подписывал этот документ от имени республики, и в этом вопросе никаких сомнений быть не может», — пояснил Дейнего.

Азаров также увидел в убийстве Захарченко шаг навстречу резкому обострению ситуации в Донбассе, а сам взрыв политик назвал хорошо спланированным терактом.

« [Президент Украины Петр] Порошенко не знает, что ему делать, рейтинг у него ниже плинтуса, выиграть выборы он легально не может, значит, какие-то обострения могут быть. Они будут делать все возможное, и, наверное, устранение Захарченко — это один из шагов к резкому обострению ситуации», — сказал экс-глава украинского кабмина.

В Киеве же выразили уверенность в том, что произошедшее не нарушит ход переговоров по Донбассу.

«Думаю, что это убийство мало на что повлияет. Принципиально это ничего не меняет», — сказал заместитель главы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

При этом днем 1 сентября появились сообщения о том, что украинская армия начала активную подготовку к наступлению в Донбассе, передает НСН.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что разведка ДНР обнаружила развертывание ударной группировки ВСУ на мариупольском направлении. Как отметили донецкие военные, действия происходят под прикрытием учений «Шторм-2018». По информации военного, украинская армия перебрасывает в регион тяжелую технику и артиллерию, которая была зафиксирована у населенного пункта Розовка.

Сейчас военнослужащие ВСУ получают боеприпасы и снаряжение, проводят обслуживание техники перед выполнением боевой задачи. В район Урзуфа прибыли силовики 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад ВСУ.

«Украинская хунта, подло уничтожив нашего главнокомандующего героя Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко, возомнила себя непобедимой военной державой и начала активную подготовку к наступлению», — констатировал Басурин.

Захарченко умер в больнице в пятницу 31 августа, получив тяжелое ранение в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе Донецка. Ему было 42 года.

«Скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — отметили медики.

Также сообщается, что в результате взрыва погиб и охранник главы ДНР. Помимо этого, двое спутников Захарченко были тяжело ранены и доставлены в медучреждение. Речь идет о вице-премьере, министре доходов и сборов республики Александре Тимофееве и неизвестной девушке. По предварительным данным, всего при взрыве пострадали 11 человек.

Власти ДНР объявили трехдневный траур и закрыли въезд и выезд из нее всех пунктах пропуска.

Прощание с Захарченко пройдет 3 сентября. В связи с трагедией начало учебного года в республике перенесено на 4 сентября. Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким погибшего и назвал это убийство подлым.

«Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей», — приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Он также пообещал, что убийцы главы ДНР не достигнут своих целей по дестабилизации развития республики.