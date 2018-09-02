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В Кишиневе завершился митинг
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В Кишиневе завершился митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © Sputnik / Мирослав Ротарь
Сторонники объединения Молдавии и Румынии покидают центральную площадь, во время обыска автобусов полиция опасных предметов не обнаружила, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором мероприятия выступил Альянс за столетие — название связано со 100-летней годовщиной объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшего в 1918 году. В него вошли кишиневская организация "Блок национального единства", движение Actiunea-2012, общественная ассоциация Onoare, Demnitate şi Patrie и движение Tinerii Moldovei. Митинг стал итогом Марша унири (идея объединения двух государств), стартовавшего 1 июля, его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1,3 тысячи километров. Единственная цель организаторов — это принятие парламентом Молдавии декларации об объединении двух государств.
Около 2 тысяч человек отправились пешком к выезду из Кишинева, потому что полиция заблокировала въезд трех автобусов с участниками акции. На выезде колонна разделилась, часть отправилась дальше — в Ватру (населенный пункт в пригороде Кишинева), чтобы договориться с полицией о пропуске автобуса. Оставшиеся люди заблокировали трассу, из-за чего и возникла потасовка с полицией, сотрудники которой требовали разблокировать движение транспорта.
Вторая стычка с полицией произошла уже у организаторов митинга, которые достигли места нахождения заблокированных автобусов. Полиция объяснила, что получила сообщения, что в автобусах могут находиться взрывчатые вещества и другие опасные предметы, но во время обыска ничего подобного найдено не было.
Организаторы обещали устроить мирный бессрочный митинг, но к полуночи приняли решение разойтись.
"То, что произошло сегодня в Республике Молдова — это немыслимо для демократической страны, демократия тут умерла. Думаю, что мы приняли правильное решение, чтобы избежать подготовленных провокаций, прошу никого не обижаться — мы не сдаемся, борьба за воссоединение продолжается", — заявил румынский депутат Руслан Кодряну.
Первым этапом действий альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.
Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.
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