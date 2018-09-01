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В луганском храме прошла панихида по Захарченко
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В луганском храме прошла панихида по Захарченко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
В луганском храме прошла панихида по погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
В панихиде принял участие исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Вчера в результате совершения диверсионно-террористического акта в Донецке, который является, безусловно, политическим заказом, политическим убийством, погиб наш брат, наш товарищ по оружию Александр Владимирович Захарченко… Это невосполнимая потеря», — сказал Пасечник.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко и выразил соболезнования в связи с его гибелью.
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