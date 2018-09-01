В Польше посчитали Крым российским

В Польше назвали Крым российским

Польская газета Przeglad Sportowy обозначила на своей карте Крым территорией России . Двумя неделями ранее детское издательство «Ранок» на Украине выпустило книгу «Растительный мир», на одной из иллюстраций к которой Крым обозначен как территория России. В редакции заявили, что это произошло из-за «ошибки дизайнера».

Известная польская спортивная газета Przegląd Sportowy в материале, посвященном футбольной Лиге чемпионов, поместила карту, на которой Крым указан как российская территория.

Государства и эмблемы футбольных команд, принимающих участие в турнире, окрашены на карте в разные цвета. Например, Крым на ней выкрашен в красный цвет, точно так же, как и вся остальная территория России, передает ФАН.

Двумя неделями ранее детское издательство «Ранок» на Украине выпустило книгу «Растительный мир», на одной из иллюстраций в которой Крым обозначен как территория России. Это стало поводом для обсуждений пользователями украинского сегмента фейсбука.

Энциклопедия под авторством Елены Котенко входит в серию «Познаем и исследуем», основной целью которой является рассказать детям об окружающей среде. Как уточнили в издательстве, это произошло из-за «ошибки дизайнера» и руководство говорило о том, что книгу необходимо снять с продажи и отредактировать.

В тот же день в эфире немецкого телеканала 3Sat показали документальный фильм «Сплошь Сибирь» (Sibirien total), в котором была показана карта России, включающая Крымский полуостров.

Над картиной работали немецкий кинодокументалист Дейв Лейнс, а также корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen в Москве Кристоф Францен. На показанной в фильме российской карте Крымский полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны.

В начале нынешнего месяца белорусский журналист Евгений Глушков поднял в Сети истерику из-за того, что обнаружил в городе Могилев в продаже глобусы, на которых Крым изображен как часть Российской Федерации.

«Куда смотрит могилевское районо и отдел идеологии?» — возмутился Глушков.

Следует отметит, что гнев журналиста не встретил понимания у большинства его земляков. Белорусы посоветовали автору поста «найти себе нормальную работу» и «не разводить истерику на ровном месте».

В июне американское информагентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не была обозначена территориальная принадлежность Крыма. На разработанной порталом инфографике показаны страны с развивающейся рыночной экономикой, в которых в 2018 — 2019 годах пройдут выборы. На этой карте Украина отмечена желтым цветом, Россия темно-серым, а полуостров — светло-серым.

Вскоре с требованием удалить карту с «нейтральным» Крымом к агентству обратилось посольство Украины в США. Дипломаты призвали журналистов агентства «не играть в российские агрессивные игры», а также потребовали от агентства сделать Крым на карте желтым. Позже из материала на сайте издания карта была удалена, а также было приведено сообщение об исправленной ошибки.

Министерство культуры Франции обозначило на карте город федерального значения РФ Севастополь как территория России.

Соответствующая карта была опубликована на официальном сайте ведомства.

Министерство культуры опубликовало карту, на которой перечислены участники международной акции «Ночь музеев — 2018». Одним из участников акции стал Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого.

Ведомство указало, что музей расположен на территории Российской Федерации, предает НСН. Впрочем, спустя некоторое время аннотация была изменена, и Севастополь стал указываться как территория Украины.

В феврале нынешнего года Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну из России ряда книг. В частности, под санкции попала детская серия «Путешествие вокруг света». Запрет детской серии связан с тем, что книги были напечатаны в Крыму.

«Серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызывала вопросов относительно содержания, однако в исходных данных изданий указано: «Отпечатано в России. Республика Крым», — пояснили в Госкомтелерадио.

В том же месяце министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщала пресс-служба ведомства.

Первым на обозначенный российской территорией Крым обратило внимание телевидение. После МИДу Польши выразили свои протесты послы Украины и Грузии. Выяснилось также, что в атласе неправомерно была указана территория террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).