Дочь Стива Джобса раскрыла неприятную сторону отца

Дочь Стива Джобса рассказала, как отец заставлял ее смотреть на интим с мачехой

Дочь основателя компании Apple Стива Джобса , 40-летняя журналистка Лиза Бреннан-Джобс, рассказала, что отец якобы заставлял ее присутствовать во время сцен между ним и мачехой.

По словам Лизы, отец заставлял ее присутствовать во время откровенных сексуальных сцен между ним и Лорин Пауэлл Джобс — мачехой Лизы. В мемуарах Бреннан-Джобс говорится, что в одном из таких эпизодов Стив Джобс потянул женщину к себе, чтобы поцеловать, «приблизил руку к груди» и провел «вверх по бедру», при этом «театрально стонал». При этом, рассказывает Лиза, отец не позволял ей покидать комнату. «Оставайся здесь. У нас семейный момент. Важно, чтобы ты пыталась стать частью этой семьи», — приводит слова отца Бреннан-Джобс.

Девушка говорит, что ей приходилось оставаться рядом и отворачиваться, пишет The Sun.

В то же время Лиза признает, что отец никогда не проявлял сексуального внимания к ней самой.

Издание напоминает, что, по словам матери Лизы — художницы Крисанн Бреннан — Стив Джобс неоднократно высмеивал отношения дочери с парнями и грязно шутил на сексуальные темы. Вместе с тем она подчеркивала, что ее бывший супруг никогда не был педофилом. «Он вел себя неуместно, потому что не знал, как сделать лучше», — говорила Крисанн.

В сентябре Лиза Бреннан-Джобс планирует выпустить мемуары «Расти как Джобс», в которых готовится рассказать о сложных отношениях со своим отцом миллионерам. Выдержки из книги ранее уже публиковались в газетах. Например, в одном из фрагментов она рассказала, что на смертном одре Стив Джобс якобы заявил дочери, что от нее пахнет туалетом. Она также жаловалась на то, что отец был жаден. «Ты не получишь ничего. Поняла? Ничего. Ты не получишь ничего», — вспоминала она слова отца, сказанные им в ответ на вопрос о покупке автомобиля.