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Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко
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Жители ДНР несут цветы к месту гибели Захарченко 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и ополченцы с утра несут цветы к месту, где накануне в результате взрыва погиб глава республики Александр Захарченко. Как сообщило в субботу Донецкое агентство новостей (ДНР) люди не скрывают эмоций, у многих на глазах слезы.
Местом возложения цветов жители выбрали дерево недалеко от входа во взорванный ресторан "Сепар", так как место происшествия еще оцеплено правоохранителями. На фотографиях агентства видно, что расположенный на бульваре Пушкина в центре Донецка стеклянный павильон сильно пострадал, взрывной волной выбило окна, земля вокруг усеяна осколками, тяжелую деревянную дверь отбросило на несколько метров.
Одна из жительниц Донецка рассказала, что смерть Захарченко стала для нее большим горем и невосполнимой утратой. А представитель ополчения выразил мнение, что "Донбасс потерял друга".
Накануне в республике был объявлен трехдневный траур, похороны главы ДНР состоятся в понедельник, 3 сентября.
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