Порошенко встретился с делегацией Конгресса США

Порошенко обсудил «Северный поток-2» с делегацией Конгресса США

Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Также обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями относительно проекта «Северный поток-2».