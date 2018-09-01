Ещё
Порошенко встретился с делегацией Конгресса США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко обсудил «Северный поток-2» с делегацией Конгресса США 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу с делегацией Конгресса США.
Об этом говорится на сайте украинского президента.
«Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.
Также обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями относительно проекта «Северный поток-2».
Ранее стало известно, что Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.
RT на русском: последние новости
Назначен временно исполняющий обязанности главы ДНР Власти Германии прокомментировали антимигрантские беспорядки в Хемнице Кадыров заявил о готовности помочь ДНР после убийства Захарченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата начала новой войны в Донбассе224
«Мы горим»: переговоры пилотов во время катастрофы в Сочи34
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону385
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1362
Украинский участник «АТО» на коленях обратился к РФ146
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение