Порошенко встретился с делегацией Конгресса США

Президент Украины Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу с делегацией Конгресса США.
Об этом говорится на сайте украинского президента.
«Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летальной оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.
Также обсудили ситуацию в Донбассе и обменялись мнениями относительно проекта «Северный поток-2».
Ранее стало известно, что Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном.