В Польше сочли Крым российским

Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом

Крупнейшая польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту Европы, на которой полуостров Крым обозначен в составе России

На изображении в посвященном Лиге Чемпионов материале газеты полуостров, как и материковая территория России, имеет насыщенный красный цвет, а территория Украины окрашена малиновым.

Карты с российским Крымом

В различных странах, в том числе и тех, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, появлялась в продаже полиграфическая продукция, где полуостров изображен как российская территория. Это неизменно вызывает острую реакцию Киева.

Так, 30 августа в универмаге в белорусском городе Могилев были замечены глобусы, на которых Крым изображен частью России. А в середине месяца украинское издательство "Ранок" выпустило книгу с соответствующей иллюстрацией.

В январе украинские дипломаты сообщили, что добились изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов с российским Крымом, которые изготовили по заказу крупной издательской группы Eyrolles.

Позже сообщалось о картах с российским Крымом, выпущенных в Чехии. Такую продукцию в одной из школ Праги обнаружил отец будущего ученика. По его словам, педагог принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство. По словам посла Украины Евгения Перебийниса, диппредставительство еще в ноябре знало о "проблеме" и обратило на нее внимание чешских властей. Он добавил, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.

Аналогичные изображения появляются и в эфире СМИ. Так, немецкий телеканал 3Sat, который ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии, в документальном фильме "Сплошь Сибирь" показал карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.