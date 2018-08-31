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Глава ЛНР прокомментировал гибель Захарченко
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Глава ЛНР прокомментировал гибель Захарченко 

RT на русском 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.
«В гибель Александра Захарченко невозможно поверить. Этот теракт — яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем», — цитирует Пасечника его пресс-служба.
По его словам, Захарченко был примером человек, чья сила воли, доблесть и любовь к своей Родине были настолько велики, что он в любой момент был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа.
«Знамя этой борьбы, так высоко поднятое им, уже никогда не упадет. Это убийство Донбасс никогда не простит, и будет помнить вечно», — добавил он.
Пасечник выразил соболезнования родным и близким Захарченко, а также всему Донбассу.
Ранее в ДНР был объявлен трёхдневный траур в связи с убийством главы республики.
31 августа лидер ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане в центре Донецка.
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