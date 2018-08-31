Ещё
В ДНР сообщили о передвижении техники ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина выдвинула бронетехнику в сторону ДНР 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики заметили интенсивное передвижение украинской бронетехники вдоль линии соприкосновения.
Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, передает RT.
«МК» со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова сообщает, что бронетанковая техника ВСУ движется в направлении Волноваха-Докучаевск.
В связи с этим военные формирования ДНР подняты по тревоге.
По словам Басурина, убийство главы ДНР Александра Захарченко и последовавшее за ним передвижение украинских войск это часть операции по дестабилизации ситуации в Донбассе, которая давно планировалась спецслужбами Украины и США.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко1058
США вслед за СБУ обвинили в убийстве Захарченко190
Захарченко взорвали на поминках по Кобзону332
«Это праздник»: украинцы радуются смерти Захарченко349
СБУ официально обвинили в убийстве Захарченко172
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение