В ДНР сообщили о передвижении техники ВСУ

Украина выдвинула бронетехнику в сторону ДНР

Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики заметили интенсивное передвижение украинской бронетехники вдоль линии соприкосновения.

Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин , передает RT.

«МК» со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова сообщает, что бронетанковая техника ВСУ движется в направлении Волноваха-Докучаевск.

В связи с этим военные формирования ДНР подняты по тревоге.