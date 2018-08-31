В ДНР сообщили о передвижении техники ВСУ

Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики заметили интенсивное передвижение украинской бронетехники вдоль линии соприкосновения.
Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, передает RT.
«МК» со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова сообщает, что бронетанковая техника ВСУ движется в направлении Волноваха-Докучаевск.
В связи с этим военные формирования ДНР подняты по тревоге.
По словам Басурина, убийство главы ДНР Александра Захарченко и последовавшее за ним передвижение украинских войск это часть операции по дестабилизации ситуации в Донбассе, которая давно планировалась спецслужбами Украины и США.