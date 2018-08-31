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В ДНР ввели план «Перехват»
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В ДНР ввели план «Перехват» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
План "Перехват" введен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко, заявил журналистам замкомандующего оперативного командования республики Эдуард Басурин.
"Введен план "Перехват". Въезды и выезды из Донецка закрыты", — сказал журналистам Басурин.
Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР, прогремел взрыв. Захарченко погиб, а министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Советник Захарченко Александр Казаков заявил, что власти ДНР признали произошедшее терактом.
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