В ДНР заявили о причастности США к убийству Захарченко

В ДНР заявили о возможной причастности США к убийству Захарченко

Басурин отметил, что убийство Захарченко произошло «при регуляторе США», передает РИА «Новости» . По его словам, Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.

Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко.