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В ДНР заявили о причастности США к убийству Захарченко
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В ДНР заявили о возможной причастности США к убийству Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что к убийству главы республики Александра Захарченко могут быть причастны США.
Басурин отметил, что убийство Захарченко произошло «при регуляторе США», передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон «непосредственно участвовал в этом процессе».
В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.
Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко.
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