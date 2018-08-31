Назван врио главы ДНР

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Дмитрий Трапезников стал врио главы ДНР 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель председателя Совмина Дмитрий Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы ДНР. Об этом сообщил руководитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский.
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко скончался в Донецке от смертельного ранения при взрыве у заведения «Сепар» на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе. Его пресс-секретарь назвала случившееся терактом. Подозреваемые в покушении уже задержаны.
Власти объявили в республике чрезвычайное положение. Въезд и выезд из Донецка закрыт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в случившемся может быт виновен киевский режим. СБУ отрицает свою причастность к трагедии.
360tv.ru: последние новости
Задержаны подозреваемые в покушении на Захарченко Взрыв в Донецке планировался заранее Чрезвычайное положение объявили в ДНР после гибели Захарченко
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