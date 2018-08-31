Назван врио главы ДНР

Заместитель председателя Совмина Дмитрий Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы ДНР. Об этом сообщил руководитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский.
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко скончался в Донецке от смертельного ранения при взрыве у заведения «Сепар» на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе. Его пресс-секретарь назвала случившееся терактом. Подозреваемые в покушении уже задержаны.
Власти объявили в республике чрезвычайное положение. Въезд и выезд из Донецка закрыт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в случившемся может быт виновен киевский режим. СБУ отрицает свою причастность к трагедии.