В Донбассе ожидают провокаций после убийства Захарченко 

Провокаций на линии соприкосновения в Донбассе нет, но силовые структуры ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявил советник Захарченко Александр Казаков.
"Главная задача сейчас с одной стороны не допустить провокаций со стороны Украины и с другой стороны — поддержать порядок в республике… Сейчас на самом деле в шоке все. На текущий момент провокаций нет, но мы их ожидаем, поэтому повышенная боевая готовность введена во всех подразделениях ДНР — МВД, МГБ, МЧС", — заявил Казаков в эфире "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев в результате взрыва получил тяжелые ранения.