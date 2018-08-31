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Сихарулидзе: грузинские студенты обязательно должны ехать в Россию
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Сихарулидзе: грузинские студенты обязательно должны ехать в Россию 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В Тбилиси в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе рассказал о важности межкультурного диалога между Россией и Грузией. Смотрите на видео мнение эксперта
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