«Не оставим наедине с бедой»: Кадыров поддержал ДНР

«Не оставим наедине с бедой»: Кадыров пообещал поддержать народ ДНР

"Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек", — отметил Кадыров.

Он также пообещал жителям самопровозглашенной республики "любую необходимую помощь и поддержку".

"Не оставим вас наедине со своей бедой", — написал глава Чечни в адрес жителей ДНР.

Рамзан Кадыров отметил также, что ни от Лондона, ни от Вашингтона не поступило "ни слова осуждения" украинскому режиму, собравшему у себя "террористов, бандитов, уголовников, насильников", снабдившими их оружием, давшими им "карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР".

Александр Захарченко был убит в результате теракта в Донецке 31 августа в районе 17 часов. Бомба была заложена в кафе "Сепар", где находился глава ДНР.