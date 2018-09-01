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«Не оставим наедине с бедой»: Кадыров поддержал ДНР
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«Не оставим наедине с бедой»: Кадыров пообещал поддержать народ ДНР 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице Вконтакте пост в поддержку жителей ДНР. Он выразил соболезнования родным и близким убитого главы республики Александра Захарченко.
"Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек", — отметил Кадыров.
Он также пообещал жителям самопровозглашенной республики "любую необходимую помощь и поддержку".
"Не оставим вас наедине со своей бедой", — написал глава Чечни в адрес жителей ДНР.
Рамзан Кадыров отметил также, что ни от Лондона, ни от Вашингтона не поступило "ни слова осуждения" украинскому режиму, собравшему у себя "террористов, бандитов, уголовников, насильников", снабдившими их оружием, давшими им "карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР".
Александр Захарченко был убит в результате теракта в Донецке 31 августа в районе 17 часов. Бомба была заложена в кафе "Сепар", где находился глава ДНР.
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