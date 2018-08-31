Донецк закрыли для въезда и выезда в связи с терактом

Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко , обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР. Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики. "Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.