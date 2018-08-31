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Донецк закрыли для въезда и выезда
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Донецк закрыли для въезда и выезда в связи с терактом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная, сообщил представитель оперативного командования ДНР.
Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики.
"Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
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