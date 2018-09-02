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Киев призвали признать вину за убийство Захарченко
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В Раде призвали Киев признать вину за убийство Захарченко 

ТК «Звезда» + ещё 18 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский депутат обвинил власти страны в трусости из-за нежелания «признаться в содеянном».
Украина должна взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко — с таким призывом выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
Он подчеркнул, что у Украины якобы было полное право «расправиться с Захарченко» и другими противниками киевского режима, сообщил он в эфире телеканала «112».
«Нигде на свете с "террористами" не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. Его ликвидировали наши спецслужбы», — заявил Мосийчук.
При этом он напомнил, что на Захарченко до этого момента было несколько покушений. Мосийчук подчеркнул, что якобы то, что эти покушения готовили в СБУ — общеизвестный факт.
Он также обвинил власти Украины в трусости по причине их нежелания открыто признавать причастность к гибели главы ДНР.
В пятницу, 31 августа, погиб Александр Захарченко. Это произошло в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар», расположенном в центре Донецка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В МИД России оценили убийство Захарченко как теракт.
Ранее глава СБУ Василий Грицак отверг любые упоминания Киева в контексте взрыва в центре Донецка и гибели Захарченко.
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