Киев призвали признать вину за убийство Захарченко

В Раде призвали Киев признать вину за убийство Захарченко

Украинский депутат обвинил власти страны в трусости из-за нежелания «признаться в содеянном».

Он подчеркнул, что у Украины якобы было полное право «расправиться с Захарченко» и другими противниками киевского режима, сообщил он в эфире телеканала «112».

«Нигде на свете с "террористами" не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. Его ликвидировали наши спецслужбы», — заявил Мосийчук.

При этом он напомнил, что на Захарченко до этого момента было несколько покушений. Мосийчук подчеркнул, что якобы то, что эти покушения готовили в СБУ — общеизвестный факт.

Он также обвинил власти Украины в трусости по причине их нежелания открыто признавать причастность к гибели главы ДНР.

В пятницу, 31 августа, погиб Александр Захарченко. Это произошло в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар», расположенном в центре Донецка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В МИД России оценили убийство Захарченко как теракт.