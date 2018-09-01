«Курс к интеграции с Россией останется неизменным»

И.о. главы ДНР заявил о стремлении к интеграции с Россией

Дмитрий Трапезников, возглавивший самопровозглашенную Донецкую народную республику после гибели Александра Захарченко , заявил о неизменности курса на интеграцию ДНР с Россией , об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики. "Неизменным остается и наш внешнеполитический курс — интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России. Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб", — говориться в обращении Трапезникова. Врио главы ДНР также заверил, что выполнит все обещания Александра Захарченко жителям ДНР. "Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены", — говорится в заявлении. Убийство Александра Захарченко Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что речь идет о диверсии, подготовленной Украиной. В свою очередь СБУ ранее отвергла обвинения в причастности к убийству. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко и ранению Тимофеева.