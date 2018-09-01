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«Гарантирую выполнить все обещания Захарченко»
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Врио главы ДНР гарантировал выполнение обещаний Захарченко перед жителями 

РИА Новости + ещё 60 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников заявил, что гарантирует выполнить все обещания Александра Захарченко жителям ДНР.
"Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой Народной Республики будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены", — говориться в заявлении, распространенном пресс-службой.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБУ ранее отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко и ранению Тимофеева.
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