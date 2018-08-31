Взрыв на оборонном заводе и другие события дня

Российский самолет чуть не разбился над Гоа
Telegram-канал Mash сообщает, что Boeing-757 авиакомпании Azur Air оказался под угрозой крушения из-за сбоя автопилота.
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
В Нижегородской области взорвался и загорелся оборонный завод. Взрыв прогремел на дзержинском заводе имени Свердлова.
США «прекратили» выдачу виз россиянам
Вопрос приезда родственников утонувшего в США россиянина не решен, так как американская сторона «фактически прекратила» выдавать визы гражданам России, даже по гуманитарным случаям.
Песков высказался об угрозах Путина в адрес Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг опубликованные воспоминания бывшего президента Франции Франсуа Олланда.
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Депутат Госдумы Наталья Поклонская проводит медовый месяц в Крыму. Поклонская также рассказала, что всегда находится на связи с крымчанами.
Набиуллина "нашлась" в Москве
Пресс-служба Центрального банка России опровергла слухи об «исчезновении» и «бегстве» в США главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
Банда «АУЕ» устроила новый дебош
Банда подростков «АУЕ» в ночь на пятницу выломала шлагбаум и пыталась вскрыть дверь аптеки у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.
Кикабидзе попал в больницу
Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован. Таким образом артист ответил на вопрос журналистов о том, был ли он приглашен на похороны коллеги Иосифа Кобзона.
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона
Артистка пока никак не прокомментировала уход знаменитого коллеги. Пользователи связывают это с давним конфликтом между ними.
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Второй за месяц россиянин был оштрафован за пропуск автомобиля скорой помощи.
От Медведевой "сбежал" тренер
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер будет готовить к Олимпиаде-2022 сборную Китая.