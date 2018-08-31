Взрыв на оборонном заводе, ЧП с самолетом РФ и другие события дня

Главные события пятницы

Российский самолет чуть не разбился над Гоа

На российском оборонном заводе прогремел взрыв

США «прекратили» выдачу виз россиянам

Вопрос приезда родственников утонувшего в США россиянина не решен, так как американская сторона «фактически прекратила» выдавать визы гражданам России , даже по гуманитарным случаям.

Песков высказался об угрозах Путина в адрес Порошенко

Поклонская рассказала о своем медовом месяце

Набиуллина "нашлась" в Москве

Банда «АУЕ» устроила новый дебош

Банда подростков «АУЕ» в ночь на пятницу выломала шлагбаум и пыталась вскрыть дверь аптеки у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.

Кикабидзе попал в больницу

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе был госпитализирован . Таким образом артист ответил на вопрос журналистов о том, был ли он приглашен на похороны коллеги Иосифа Кобзона

Пугачева проигнорировала смерть Кобзона

Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой