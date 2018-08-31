Ещё
В ДНР объявили чрезвычайное положение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР объявили чрезвычайное положение 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
На всей территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с убийством главы республики Александра Захарченко объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает агентство News-Front.
Отмечается, что на данный момент выезд за пределы республики закрыт.
Такая же информация появилась на ресурсе «Страна.ua». Отмечается, что в Донецке замечены бронетранспортеры.
«Царьград» указывает, что «появилась информация о стягивании к границам ДНР и ЛНР украинских армейских сил». Пока сообщения о столкновениях на границе не подтверждаются, а источники внутри республик говорят, что пока речи о боестолкновениях не идет.
Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще трое человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.
В свою очередь Служба безопасности Украины предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий Киева, за преступлением может стоять Москва.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко728
Захарченко взорвали на поминках по Кобзону303
«Это праздник»: украинцы радуются смерти Захарченко224
Россия отреагировала на убийство Захарченко565
Захарченко погиб1442
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение