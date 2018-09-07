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Трапезников прокомментировал назначение Пушилина
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Трапезников прокомментировал назначение Пушилина врио главы ДНР 

RT на русском + ещё 194 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Решение назначить Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы самопрвозглашённой Донецкой народной республики верное и принято в соответствии с законом. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Трапезников, исполнявший обязанности лидера республики после гибели Александра Захарченко.
«У нас есть закон, есть Конституция, мы выстраивали законодательное государство и то, что сегодня произошло — это правильно и законно. На первом этапе мы удержали ситуацию, мы попрощались с главой республики, а дальше мы должны согласно Конституции назначить действующего временного главу и провести выборы», — сказал он.
Трапезников подчеркнул, что «дальше народ республики сделает свой выбор».
По его словам, после гибели Захарченко было проведено экстренное совещание и созван военный совет, где он был избран врио главы республики.
«Наша задача, моя в частности, заключалась в том, чтобы обеспечить похороны Александра Владимировича, чтобы удержать ситуацию на линии разграничения, потому что случилось большое горе для народа ДНР… И были провокации со стороны Украины. Поэтому дабы ситуацию сдержать я был вынужден временно возглавлять республику», — добавил он.
Ранее Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики.
7 сентября также были назначены выборы главы ДНР. Они состоятся 11 ноября 2018 года.
Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в Донецке.
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