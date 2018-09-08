Трапезников оценил назначение Пушилина

Трапезников рассказал, что думает о назначении Пушилина врио главы ДНР

Трапезников добавил, что «дальше народ республики сделает свой выбор».

Решение назначить Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР — верное и было принято в соответствии с законом. Об этом заявил Дмитрий Трапезников, исполнявший обязанности лидера Донецкой народной республики после гибели Александра Захарченко

«У нас есть закон, есть конституция, мы выстраивали законодательное государство, и то, что сегодня произошло — это правильно и законно», — сказал Трапезников в интервью RT.

Он отметил, что на первом этапе ситуация была удержана, самопровозглашенная республика попрощались с Захарченко, дальше нужно согласно Конституции назначить действующего временного главу и провести выборы.

Трапезников добавил, что «дальше народ республики сделает свой выбор». Он также рассказал, что после гибели Захарченко провели экстренное совещание и созвали военный совет, где его избрали врио главы республики.

«Наша задача, моя в частности, заключалась в том, чтобы обеспечить похороны Александра Владимировича, чтобы удержать ситуацию на линии разграничения», — рассказал Трапезников.

По его словам, со стороны были провокации со стороны Украины. Поэтому, чтобы ситуацию сдержать, он был вынужден временно возглавлять ДНР.

Ранее Денис Пушилин народным советом ДНР был назначен врио главы республики. Сегодня также стало известно, что выборы главы Донецкой народной республики состоятся 11 ноября 2018 года.