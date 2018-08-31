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Удобнее развиваться с нуля — глава НПО о сотрудничестве Грузии и Свердловской области
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Захарченко смертельно ранен

Удобнее развиваться с нуля — глава НПО о сотрудничестве Грузии и Свердловской области 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия глава неправительственной организации рассказал о перспективах сотрудничества Грузии и Свердловской области России. Смотрите на видео Sputnik Грузия мнение эксперта
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