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Удобнее развиваться с нуля — глава НПО о сотрудничестве Грузии и Свердловской области
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Удобнее развиваться с нуля — глава НПО о сотрудничестве Грузии и Свердловской области
Sputnik Грузия
1 час назад
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Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре
Sputnik
Грузия
глава неправительственной организации рассказал о перспективах сотрудничества Грузии и Свердловской области России. Смотрите на видео Sputnik Грузия мнение эксперта
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