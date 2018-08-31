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Израиль применил газ против палестинцев
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Израильские военные применили слезоточивый газ против палестинцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jalaa Marey
Израильские военные стреляли резиновыми пулями, а также использовали звуковые бомбы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих палестинцев в деревне Рас-Каркар недалеко от города Рамаллах на Западном берегу, передает палестинское агентство ВАФА.
По его данным, пострадали десятки палестинцев, выступающих против планов Израиля по расширению земель для поселений.
Глава палестинского комитета по делам израильских поселений Валид Ассаф заявил агентству ВАФА, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока "не будут сорваны планы оккупационных сил, направленные на изъятие земель и изгнание граждан".
В четверг сообщалось, что Валид Ассаф пострадал в столкновениях с военными Израиля недалеко от города Рамаллах, он был ранен резиновой пулей.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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