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Литва обнародует преступления Красной армии
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Литва начала публиковать документы о преступлениях Красной армии 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Заур Фарниев / «Коммерсантъ»
Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) объявил о начале публикации документов о преступлениях Красной армии на территории Литвы. Об этом сообщило издание Delfi.
Документы публикуются на сайте kgbveikla.lt. 30 августа на этом портале появилась рубрика под названием «Репрессивные действия властей оккупационного режима».
В рубрике публикуются документы различных ведомств и организаций — Коммунистической партии, Красной армии, МВД и других «об их репрессивных и принудительных действиях». Были опубликованы документы о деятельности Красной армии в Литве в 1944-1949 годах, в будущем планируется расширить хронологические пределы.
Delfi указывает, что в документах содержится информация о том, как «после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях начались повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста». «Насиловали и 70-летних старух, и 14-летних девочек — даже в присутствии родителей», — приводит издание выдержку из релиза ЦИГРЖЛ.
«В документах также описаны стрельба пьяных советских солдат, в результате которой погибли люди, поджоги усадеб, грабеж жителей и другие преступления», — добавляет Delfi.
Начало обнародования документов приурочено к годовщине вывода российских войск из Литвы. Части Краснознаменной Северо-Западной группы войск покинули страну 31 августа 1993 года.
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