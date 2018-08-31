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Глава МИД Австрии объяснилась за босанову
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Глава МИД Австрии прокомментировала танец с британским коллегой 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в пятницу заявила, что ее танец с британским коллегой Джереми Хантом не несет никакого политического смысла.
В Вене 30-31 августа прошла неформальная встреча глав МИД стран ЕС.
На пресс-конференции, в которой также принимала участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини, Кнайсль рассказала, что в четверг вечером станцевала с Хантом босанову (латиноамериканский бальный танец — ред.), назвав британского коллегу прекрасным танцором.
"Вчера был очень вдохновляющий вечер. Но танец не несет какого-либо политического или юридического смысла, неважно, танцую я с Джереми или с кем угодно на этой планете", — сказала Кнайсль.
"Я танцевала с таким количеством мужчин в моей жизни, я бы никогда…", — продолжила Кнайсль, улыбаясь, когда Могерини прервала ее словами "На этом месте я бы лучше остановилась", вызвав волну смеха среди присутствовавших на пресс-конференции.
Ранее на свадьбе австрийского министра побывал президент РФ Владимир Путин. С ним невеста также станцевала, видеозапись и фотографии которого вскоре появились в интернете.
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