Порошенко посетит похороны Маккейна

Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.

"Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях — прощании с сенатором США Джоном Маккейном", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.