Ещё
Порошенко посетит похороны Маккейна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия закрыла космос для американцев
Россия закрыла космос для американцев

Порошенко посетит похороны Маккейна 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Ross D. Franklin
Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября посетит США с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.
"Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях — прощании с сенатором США Джоном Маккейном", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", — цитирует Порошенко пресс-служба.
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Подсчитано наследство Кобзона346
Украина пообещала уничтожить флот РФ за пять минут
Улюкаев заработал 1600 рублей и попал в больницу
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение