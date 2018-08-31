Порошенко посетит похороны Маккейна 

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября посетит США с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.
"Президент Украины Петр Порошенко 31 августа — 1 сентября 2018 посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях — прощании с сенатором США Джоном Маккейном", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", — цитирует Порошенко пресс-служба.