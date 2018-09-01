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«Убийце» Бабченко вынесли приговор
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Объявлен приговор организатору «убийства» Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голосеевский районный суд Киева приговорил предпринимателя Бориса Германа к четырем с половиной годам заключения за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко.
«30 августа этого года Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чем он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания на четыре года и шесть месяцев», — сообщал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает ТАСС.
Он добавил, что Герман продолжает «работать со следствием, представляет очень интересные показания, которые будут в дальнейшем проверяться и документироваться».
В пятницу стало известно, что 30 августа суд утвердил сделку следствия и бизнесмена Бориса Германа, но детали приговора не назывались.
Напомним, что в мае было инсценировано убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.
В июне генпрокурор Украины Юрий Луценко на встрече с диппредставителями стран «Большой семерки», ЕС и Совета Европы заявил, что «список потенциальных жертв», которых якобы собирались убить вместе с журналистом, насчитывает 47 человек, а не около 30, как говорилось ранее.
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