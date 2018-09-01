«Убийце» Бабченко вынесли приговор

Объявлен приговор организатору «убийства» Бабченко

Голосеевский районный суд Киева приговорил предпринимателя Бориса Германа к четырем с половиной годам заключения за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко

«30 августа этого года Голосеевским районным судом Борис Герман был признан виновным в том, в чем он обвинялся, и ему назначен реальный срок наказания на четыре года и шесть месяцев», — сообщал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает ТАСС.

Он добавил, что Герман продолжает «работать со следствием, представляет очень интересные показания, которые будут в дальнейшем проверяться и документироваться».

В пятницу стало известно, что 30 августа суд утвердил сделку следствия и бизнесмена Бориса Германа, но детали приговора не назывались.

Напомним, что в мае было инсценировано убийство Бабченко. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.