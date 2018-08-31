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Евросоюз выделил Грузии €45 млн макрофинансовой помощи
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Евросоюз выделил Грузии €45 млн макрофинансовой помощи 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз выделил Грузии очередную макрофинансовую помощь в размере €45 млн Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Александер Винтерштайн.
"Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Грузией по выделению макрофинансовой помощи в размере €45 млн, чтобы помочь стране покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы", — сказал он.
Как поясняется в заявлении ЕК, условия, на которых предоставляется новая помощь, основаны на соглашении об ассоциации ЕС — Грузия.
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