Евросоюз выделил Грузии €45 млн макрофинансовой помощи

БРЮССЕЛЬ , 31 августа. / ТАСС /. Евросоюз выделил Грузии очередную макрофинансовую помощь в размере €45 млн Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Александер Винтерштайн.

Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Грузией по выделению макрофинансовой помощи в размере €45 млн, чтобы помочь стране покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы", — сказал он.

Как поясняется в заявлении ЕК, условия, на которых предоставляется новая помощь, основаны на соглашении об ассоциации ЕС — Грузия.