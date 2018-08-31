Кличко поехал на похороны Маккейна

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

«Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях памяти американского сенатора Джона Маккейна, которые состоятся в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Кличко получил приглашение от семьи Джона Маккейна и сената Соединённых Штатов», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве выступили с инициативой присвоить одной из улиц имя американского сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа.