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Боевик назвал причину поражения Украины в Донбассе
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Боевик «Азова»* назвал причину поражения Украины в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
При этом боевик «Азова»* объяснил, почему жители Донбасса не захотели бы вернуться на Украину в любом случае.
Бывший боевик «Азова»* Олег Петренко признался в том, что Украина проиграла информационную войну в Донбассе, а причиной тому — «бездарная неэффективная власть».
«Во время войны информационная политика не просто составная часть информационной войны, она не менее важна, чем военная составляющая. Но она проигрывалась и проигрывается», — отметил он.
При этом он подчеркнул, что даже в том случае, если бы местным властям удалось «полностью обеспечить трансляцию украинского телевидения на оккупированной территории», то вряд ли местные жители увидели там «что-то такое, после чего им захотелось бы вернуться на Украину», отмечает «ПолитНавигатор».
«Задание — обеспечение жителей оккупированных территорией информацией, оно заключается в том, чтобы люди сами хотели вернуться на Украину, чтобы при наступлении украинских войск они не встречали их с ружьем, а как освободителей», — заявил он в эфире «4 канала».
*«Азов» — националистический украинский батальон, запрещенный в РФ
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