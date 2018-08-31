Боевик назвал причину поражения Украины в Донбассе

Боевик «Азова»* назвал причину поражения Украины в Донбассе

При этом боевик «Азова»* объяснил, почему жители Донбасса не захотели бы вернуться на Украину в любом случае.

Бывший боевик «Азова»* Олег Петренко признался в том, что Украина проиграла информационную войну в Донбассе, а причиной тому — «бездарная неэффективная власть».

«Во время войны информационная политика не просто составная часть информационной войны, она не менее важна, чем военная составляющая. Но она проигрывалась и проигрывается», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что даже в том случае, если бы местным властям удалось «полностью обеспечить трансляцию украинского телевидения на оккупированной территории», то вряд ли местные жители увидели там «что-то такое, после чего им захотелось бы вернуться на Украину», отмечает «ПолитНавигатор».

«Задание — обеспечение жителей оккупированных территорией информацией, оно заключается в том, чтобы люди сами хотели вернуться на Украину, чтобы при наступлении украинских войск они не встречали их с ружьем, а как освободителей», — заявил он в эфире «4 канала».

*«Азов» — националистический украинский батальон, запрещенный в РФ