Ещё
Австралийский режиссёр сел в Камбодже за шпионаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийский режиссёр сел в Камбодже за шпионаж 

News.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: News.ru
Кинорежиссер-документалист из Австралии Джеймс Рикетсон, арестованный в 2017 году за использование беспилотника для съёмок оппозиционного митинга в Камбодже, приговорён судом Пномпеня к шести годам заключения. В обвинительном заключении сказано, что 69-летний подсудимый два десятилетия занимался шпионажем в пользу неназванного иностранного государства, снимая фильмы о стране.
Австралийца признали виновным в «подрыве национальной безопасности Камбоджи в форме шпионажа на иностранное государство», передает РИА «Новости».
Во время следствия и рассмотрения дела в суде первой инстанции Рикетсон не признал себя виновным, предлагая прокуратуре Камбоджи сообщить, на какую именно страну он шпионил.
После вынесения приговора судом первой инстанции режиссер может обжаловать его в апелляционном суде Камбоджи в течение 30 суток.
Джеймса Рикетсона арестовали в июне 2017 года во время массового митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи в столице страны — Пномпене. Тогда режиссёр использовал дрон с видеокамерой для съёмки протестного выступления и действий местной полиции по отношению к манифестантам. Режиссёра обвинили в шпионаже и попытках нелегальной видеосъёмки секретных объектов армии и полиции Камбоджи. В компьютере Рикетсона нашли переписку, в которой он выражал симпатию к оппозиции и критиковал правящую Народную партию.
News.ru: последние новости
В Германии жестоко избили мигранта из Сирии Трамп заявил о разочаровании в Эрдогане Скончался один из создателей комиксов Marvel
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский самолет чуть не разбился над Гоа7
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона73
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду157
Украина начала охоту на крымских выпускников79
Священника задержали за изнасилование школьницы23
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
25:40
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Наука Наука и техника
00:29
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду
Общество
01:22
В Риме обрушилась крыша церкви
Происшествия В мире
00:14
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение