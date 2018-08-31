Австралийский режиссёр сел в Камбодже за шпионаж

Кинорежиссер-документалист из Австралии Джеймс Рикетсон, арестованный в 2017 году за использование беспилотника для съёмок оппозиционного митинга в Камбодже , приговорён судом Пномпеня к шести годам заключения. В обвинительном заключении сказано, что 69-летний подсудимый два десятилетия занимался шпионажем в пользу неназванного иностранного государства, снимая фильмы о стране.

Австралийца признали виновным в «подрыве национальной безопасности Камбоджи в форме шпионажа на иностранное государство», передает РИА «Новости»

Во время следствия и рассмотрения дела в суде первой инстанции Рикетсон не признал себя виновным, предлагая прокуратуре Камбоджи сообщить, на какую именно страну он шпионил.

После вынесения приговора судом первой инстанции режиссер может обжаловать его в апелляционном суде Камбоджи в течение 30 суток.

Джеймса Рикетсона арестовали в июне 2017 года во время массового митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи в столице страны — Пномпене. Тогда режиссёр использовал дрон с видеокамерой для съёмки протестного выступления и действий местной полиции по отношению к манифестантам. Режиссёра обвинили в шпионаже и попытках нелегальной видеосъёмки секретных объектов армии и полиции Камбоджи. В компьютере Рикетсона нашли переписку, в которой он выражал симпатию к оппозиции и критиковал правящую Народную партию.