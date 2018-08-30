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Жену Нетаньяху обвинили во взятках
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Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа 

Lenta.ru + ещё 5 36 минут назад
Фото: Reuters
Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — подозревается в получении взяток. Как сообщает The Times of Israel, она официально стала фигурантом дела о коррупционных связях приближенных главы правительства и владельца крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq («Безек»).
Отмечается, что ранее Сару допросили по «делу 4000». В его ходе следователи пытаются доказать, что владельцу Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).
Как сообщил на заседании в суде представитель прокуратуры, расследование находится уже «на продвинутой стадии». Предполагается, что дело передадут в прокуратуру в ближайшие полгода.
По данным полиции, у нее есть доказательства того, что Элович и его супруга Ирис, как и чета Нетаньяху, полностью осознавали значение своих действий. В прессе также сообщалось, что у правоохранительных органов есть переписка женщин, касающаяся льгот для Bezeq и качества материалом на Walla.
Сара Нетаньяху вину не признает. Ее адвокаты заявили, что обвинение абсурдно, и ничего из заявленного полицией не происходило на самом деле.
Газета указывает, что в настоящее время сам премьер не является фигурантом дела. Вместе с тем, полиция склонна рекомендовать предъявить обвинения во взяточничестве и ему. Нетаньяху какие-либо нарушения закона также отрицает.
В конце июня сообщалось, что Саре Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия. По данным Минюста, она заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте. и потратила таким образом 100 тысяч долларов.
В отношении премьер-министра в настоящее время уже ведется несколько расследований по делам о коррупции. Так, в 2016 году Нетаньяху уличали в расходовании более 2,1 миллиона шекелей (на тот момент около 542 тысяч долларов) во время пятидневной поездки на пленарное заседание юбилейной сессии Генассамблеи ООН.
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