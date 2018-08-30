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Климкин призвал «дать отпор» России на Азове
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Климкин призвал «дать отпор» России на Азове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен дать отпор «российским провокациям» в Азовском Море.
«Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и военным… Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море», — сказал Климкин, передает «Интерфакс».
Министр отметил, что Киев постоянно сообщает информацию международным партнерам о положении дел в Азовском море.
По его словам, на Генассамблее ООН в сентябре обсудят ситуацию в Азовском море.
«Россия пытается использовать то, что у нее есть — военный потенциал использовать, нарушая любые договоренности», — добавил Климкин.
В среду командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявлял о планах нарастить корабельную группировку, морскую пехоту и артиллерию на азовском направлении.
Во вторник стало известно, что Киев решил поднять вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.
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