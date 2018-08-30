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Глава МИД Австрии показала подарок мужа
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Глава МИД Австрии показала подарок мужа после первой брачной ночи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой приезжал президент России Владимир Путин, по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран Европейского союза в Вене показала обручальное кольцо.
«Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренний дар (подарок мужа новобрачной на утро после свадебного торжества — прим. ВЗГЛЯД)», — сказала Кнайсль, демонстрируя украшения.
Глава МИД Австрии носит оба кольца на левом безымянном пальце, передает РИА «Новости».
Ранее на этой неделе Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума.
Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Глава государства заявлял, что эта поездка носила исключительно частный характер.
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