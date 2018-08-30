Глава МИД Австрии показала подарок мужа после первой брачной ночи

«Это обручальное кольцо, а это то, что мы называем утренний дар (подарок мужа новобрачной на утро после свадебного торжества — прим. ВЗГЛЯД)», — сказала Кнайсль, демонстрируя украшения.

Глава МИД Австрии носит оба кольца на левом безымянном пальце, передает РИА «Новости»

Ранее на этой неделе Кнайсль упала в обморок во время Европейского форума.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Глава государства заявлял, что эта поездка носила исключительно частный характер.