СБУ пресекла попытки вмешательства в выборы

СБУ заявила о пресечении попытки вмешательства в выборы через интернет

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что заблокировала деятельность ряда украинцев, которые якобы за вознаграждение публиковали "присланные из России политические новости" с целью вмешательства в предстоящие выборы президента.

"Сотрудники СБУ… в течение августа разоблачили и заблокировали деятельность сети интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента Украины", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ утверждают, что к "сотрудничеству" привлекались жители Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые являются администраторами групп в социальных сетях. Им якобы поручили вести поиск блогеров и активных авторов групп в социальных сетях, которые за вознаграждение публиковали бы присланные из России политические новости.

Возбуждено уголовное дело о совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины.