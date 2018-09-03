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В новозеландской деревне хотят запретить кошек
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В новозеландской деревне хотят запретить кошек 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / elwynn
Власти деревни Омауи на южном побережье Новой Зеландии собираются запретить кошек, сообщает CNN.
Жителям дали указание чипировать и зарегистрировать питомцев, а после смерти животного, новое завести будет нельзя.
"Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — объяснил специалист в области биозащиты Али Мид.
Подобные меры объясняются тем, что кошки уничтожают птиц и млекопитающих каждый год. Специалисты отмечают, что вина за этот вред лежит на человеке. Ведь если бы люди кастрировали питомцев и выгуливали на поводке, этих проблем удалось бы избежать.
Многие местные жители оказались обескуражены подобными мерами и готовы протестовать.
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