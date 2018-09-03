В новозеландской деревне хотят запретить кошек

Жителям дали указание чипировать и зарегистрировать питомцев, а после смерти животного, новое завести будет нельзя.

"Ваша кошка может прожить свою естественную жизнь в Омауи, счастливо делая то, что она делает. Но когда она умрет, вы не сможете ее заменить", — объяснил специалист в области биозащиты Али Мид.

Подобные меры объясняются тем, что кошки уничтожают птиц и млекопитающих каждый год. Специалисты отмечают, что вина за этот вред лежит на человеке. Ведь если бы люди кастрировали питомцев и выгуливали на поводке, этих проблем удалось бы избежать.

Многие местные жители оказались обескуражены подобными мерами и готовы протестовать.