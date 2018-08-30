WP: Трамп задумался об импичменте

WP: Трамп обсудил с юристами подготовку к импичменту

Трамп проконсультировался со своими личными адвокатами о вероятности начала его импичмента. Его личный адвокат Рудольф Джулиани заявил газете, что они с Трампом "много раз говорили об импичменте в разное время".

Washington Post пишет, что советники Трампа обеспокоены тем, что президенту США не хватает персонала и юридической стратегии, чтобы защитить себя от потенциальной "зачистки" Белого дома, в случае, если демократы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах. Вероятно, это приведет к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Дональда Трампа или началу его процедуры импичмента, говорится в материале.

Источники сообщили, что советники президента США также обсудили вопрос о привлечении "опытной юридической силы" к команде Белого дома, пишет газета.