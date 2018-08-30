Канцлер Ангела Меркель помирит Украину с Газпромом?

Gazeta Wyborcza (Польша) . Больше тысячи дней Украина не покупает газ у российского Газпрома . Изменится ли эта ситуация после визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, который пройдет в начале ноября? На этот вопрос пытается ответить автор

Последний раз глава немецкого правительства была в украинской столице в августе 2014-го года. Во время ее нового визита в Киев ключевой темой разговора будет сохранение транзита газа из России через украинскую территорию после завершения построения новой ГТС «Северный поток — 2», которая будет пролегать через Балтийское море в Германию.

Многие европейские политики из Центральной Европы критиковали намерение воплотить этот проект. Они указывали на то, что новая «труба Газпрома» усилит зависимость Евросоюза от российского газа вопреки стратегии организации в области энергетической безопасности.

После постройки «Северного потока — 2» Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину, что выльется для Киева в экономические и политические проблемы.

Собственно, на вопросе транзита газа через Украину немецкое правительство и сосредоточилось в последнее время, решая проблемы, связанные с «Северным потоком — 2». Хотя они касаются не только Украины. Но о будущем транзита российского газа через украинскую ГТС Ангела Меркель разговаривала с Владимиром Путиным в мае во время встречи в Сочи, а также во время приема российского автократа в немецком дворце Месеберг ранее в этом месяце.

В середине июля начались переговоры правительств Украины, России и представителей Еврокомиссии о решении газовых споров Киева и Москвы. Разговоры проходят в здании германского Министерства экономики в Берлине. Немецкое ведомство, очевидно, претендует на роль арбитра в споре. Очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшие недели и не исключено, что их завершение совпадет по времени с визитом Меркель в Киев.

Часть украинских политиков с осторожностью относится к амбициям Берлина. Недавно в Киеве вспомнили, что это, собственно, Германия в 2009 году надавила на тогдашнее украинское правительство, заставив его подписать невыгодное соглашение с Газпромом, чтобы закончить газовую войну с Россией. Тогда Газпром посреди зимы на три недели остановил поставки газа на Украину и транзит своих энергоносителей через украинскую ГТС в Западную Европу.