Ещё
Меркель помирит Украину с Газпромом?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канцлер Ангела Меркель помирит Украину с Газпромом? 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины
Больше тысячи дней Украина не покупает газ у российского Газпрома. Изменится ли эта ситуация после визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, который пройдет в начале ноября? На этот вопрос пытается ответить автор Gazeta Wyborcza (Польша) .
Последний раз глава немецкого правительства была в украинской столице в августе 2014-го года. Во время ее нового визита в Киев ключевой темой разговора будет сохранение транзита газа из России через украинскую территорию после завершения построения новой ГТС «Северный поток — 2», которая будет пролегать через Балтийское море в Германию.
Многие европейские политики из Центральной Европы критиковали намерение воплотить этот проект. Они указывали на то, что новая «труба Газпрома» усилит зависимость Евросоюза от российского газа вопреки стратегии организации в области энергетической безопасности.
После постройки «Северного потока — 2» Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину, что выльется для Киева в экономические и политические проблемы.
Собственно, на вопросе транзита газа через Украину немецкое правительство и сосредоточилось в последнее время, решая проблемы, связанные с «Северным потоком — 2». Хотя они касаются не только Украины. Но о будущем транзита российского газа через украинскую ГТС Ангела Меркель разговаривала с Владимиром Путиным в мае во время встречи в Сочи, а также во время приема российского автократа в немецком дворце Месеберг ранее в этом месяце.
В середине июля начались переговоры правительств Украины, России и представителей Еврокомиссии о решении газовых споров Киева и Москвы. Разговоры проходят в здании германского Министерства экономики в Берлине. Немецкое ведомство, очевидно, претендует на роль арбитра в споре. Очередной раунд переговоров должен состояться в ближайшие недели и не исключено, что их завершение совпадет по времени с визитом Меркель в Киев.
Часть украинских политиков с осторожностью относится к амбициям Берлина. Недавно в Киеве вспомнили, что это, собственно, Германия в 2009 году надавила на тогдашнее украинское правительство, заставив его подписать невыгодное соглашение с Газпромом, чтобы закончить газовую войну с Россией. Тогда Газпром посреди зимы на три недели остановил поставки газа на Украину и транзит своих энергоносителей через украинскую ГТС в Западную Европу.
ИноСМИ: последние новости
Зеркало недели (Украина): В августе 2014 Иловайск не имел стратегического значения — Муженко Порошенко отказал журналисту Порошенко пожаловался на «щупальца Москвы»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»52
Соцсети высмеяли дочерей Порошенко149
Блёданс устроила драку в эфире21
Поклонская выступила с резким призывом56
РФ обвинила Британию в подготовке химатаки20
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:43
Европарламент призвал к диалогу с РФ
В мире Статьи
01:13
РФ обвинила Британию в подготовке химатаки
Ближний Восток Армия
00:30
Степаненко потребовала у Петросяна «Оккультизм и сексуальность»
Шоу-бизнес
00:41
Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности
Украина В мире
00:59
Кадры испытаний уникальной ракеты попали в сеть
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение