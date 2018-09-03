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США понесли новые потери в Афганистане
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США понесли новые потери в Афганистане 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Одного служащего миссии США в Афганистане убили и еще одного ранили в результате нападения боевиков, одетых как афганские силовики, сообщает миссия поддержки стран НАТО.
Убийство произошло на востоке страны. «Инсайдерские атаки», то есть нападения людей в униформе афганских силовиков на американских военных, являются особенностью конфликта в этой стране, хотя в последние годы это стало происходить реже, сообщает Reuters.
Силы коалиции НАТО ужесточили меры безопасности, в том числе усилив защиту учебных подразделений.
Раненый член миссии НАТО находится в стабильном состоянии. Имена убитого и раненого военных пока не называются.
Это уже шестой американец, убитый в этом году в Афганистане.
В июле сообщалось, что член миссии США скончался от ранений в боевой операции на востоке Афганистана.
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