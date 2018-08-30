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Экс-президента Аргентины вызвали на новый допрос
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Экс-президента Аргентины вызвали на новый допрос по делу о взятках 

ТАСС + ещё 2 44 минуты назад
Фото: wikipedia.org / Presidencia de la Nación
Аргентинский судья Клаудио Бонадио вызвал сенатора и экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер на новый допрос по делу о взятках. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Центра судебной информации.
"Учитывая доказательства, представленные в деле, существуют достаточные основания расширить допрос", — говорится в документе. Согласно постановлению, Фернандес де Киршнер должна явиться в суд 3 сентября.
Новый допрос бывшей главы государства связан с решением Бонадио расширить период времени, рассматриваемый в деле.
"В показаниях… различные предприниматели прямо заявили, что противозаконная система взяток, созданная чиновниками из министерства федерального планирования, начала функционировать в 2003-2004 годах", — утверждает судья.
Ранее Бонадио исходил из того, что коррупционная схема существовала с 2008 по 2015 год.
Расследование дела о взятках было начато в ноябре прошлого года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.
13 августа Фернандес де Киршнер уже являлась в суд для дачи показаний. Тогда экс-глава государства представила письменное заявление, в котором отвергла обвинения в свой адрес, и не стала отвечать на вопросы судьи.
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