Экс-президента Аргентины вызвали на новый допрос по делу о взятках

Аргентинский судья Клаудио Бонадио вызвал сенатора и экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер на новый допрос по делу о взятках. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Центра судебной информации.

"Учитывая доказательства, представленные в деле, существуют достаточные основания расширить допрос", — говорится в документе. Согласно постановлению, Фернандес де Киршнер должна явиться в суд 3 сентября.

Новый допрос бывшей главы государства связан с решением Бонадио расширить период времени, рассматриваемый в деле.

"В показаниях… различные предприниматели прямо заявили, что противозаконная система взяток, созданная чиновниками из министерства федерального планирования, начала функционировать в 2003-2004 годах", — утверждает судья.

Ранее Бонадио исходил из того, что коррупционная схема существовала с 2008 по 2015 год.

Расследование дела о взятках было начато в ноябре прошлого года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.

13 августа Фернандес де Киршнер уже являлась в суд для дачи показаний. Тогда экс-глава государства представила письменное заявление, в котором отвергла обвинения в свой адрес, и не стала отвечать на вопросы судьи.